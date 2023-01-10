МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене во вторник днем торгуется разнонаправленно, в четверг ожидается публикация статданных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Назван новый ориентир для рубля в январе

По состоянию на 13.23 мск курс евро к доллару растёт до 1,0739 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0728 доллара, курс доллара к иене поднимается до 131,97 иены со 131,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,13%, до 103,13 пункта.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в США замедлилась до 6,5% с 7,1% годовых, зафиксированных по итогам ноября.

Данные по инфляции важны для принятия решения по монетарной политике Федеральной резервной системой США. Регулятор не раз отмечал, что продолжит "ястребиную" политику для достижения целевого уровня цен.