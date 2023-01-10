ВАРШАВА, 10 янв — ПРАЙМ. Жители Польши не хотят, чтобы в стране вместо национальной валюты – польского злотого – вводили евро, следует и результата опроса лаборатории IBRiS. Россиянам назвали лучшие валюты для сбережений в 2023 году

Такую меру поддержали всего 14,7 процента опрошенных, а почти половина (49 процентов) выступили против. 9,8 процента сказали, что "скорее согласны", еще 15,2 процента — "скорее не согласны". Около 11 процентов сообщили, что затрудняются ответить на вопрос.

В селах и деревнях против евро выступают 70 процентов жителей, в крупных городах — 48 процентов, в маленьких – 75 процентов.

Среди сторонников правящей правой партии введение евро не поддержали 97 процентов опрошенных, среди приверженцев оппозиции — 43 процента. В Польше началось массовое закрытие мелких магазинов, сообщили СМИ

В опросе приняли участие 1100 жителей Польши.

Спор о введении в стране европейской валюты длится уже много лет, но властям так и не удалось добиться консенсуса.