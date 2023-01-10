МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что крупный украинский бизнес системно готовится к падению курса гривны, активно выводя деньги на счета своих компаний-нерезидентов. Россиянам назвали лучшие валюты для сбережений в 2023 году

"Украинский бизнес, который продолжает что-то продавать за рубеж, производит операции, при которых украинская компания дает кредит своей компании-нерезиденту, к примеру, на Кипре. Это означает, что крупный бизнес активно готовится к тому, что гривна просядет", — заявил Дубинский в видео в Telegram-канале.

По его словам, таким образом в виде кредитов было выведено уже десять миллиардов долларов.

Депутат отметил, что статистика Нацбанка Украины о платежном балансе за 11 месяцев 2022 года свидетельствует о резком глубочайшем падении украинского экспорта и "несильном падении импорта". По его мнению, прослеживается глобальный отток денег с Украины с помощью различных финансовых операций, что означает, что крупный бизнес системно готовится к тому, что курс гривны обвалится. Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен

Дубинский заявил, обвал валюты произойдет "не завтра". ЦБ Украины продает примерно один миллиард долларов в неделю для стабильности курса, деньги, которые поступают в качестве международной финпомощи будут продолжать поддерживать курс гривны примерно на том уровне, на котором он находится сейчас. Депутат полагает, что как "только на горизонте появится мир", обесценивание будет "быстрым и очень болезненным".

Ранее Нацбанк Украины пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета.