МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром слабо меняется к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. В четверг инвесторы ожидают статистики по годовой инфляции в США. Доллар держится около семимесячных минимумов в ожидании данных по инфляции

По состоянию на 7.43 мск курс евро к доллару рос до 1,0737 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0734 доллара, курс доллара к иене поднимался до 132,34 иены со 132,25 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,07%, до 103,31 пункта.

Основное внимание рынков на этой неделе сосредоточено на данных по годовой инфляции в США, которые будут опубликованы 12 января. Как полагают аналитики, годовая инфляция в декабре замедлилась до 6,5% с 7,1% в ноябре. Таким образом, декабрь может стать шестым подряд месяцем замедления инфляции. В то же время значение остается заметно выше целевых 2%.

Из-за всплеска инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США в прошлом году поднимала учетную ставку семь раз, до 4,25-4,5% годовых. По данным CME Group, в феврале 79,7% экспертов ждут нового повышения ставки, но лишь на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых.

Также в пятницу стартует очередной сезон корпоративной отчетности, который традиционно открывают крупные американские банки. В этот день свои отчеты опубликуют BNY Mellon, JP Morgan Chase и Citigroup.