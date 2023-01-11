2023-01-11T11:01:05+03:00
2023-01-11T11:01:05+03:00
2023-01-11T11:01:05+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230111/839441020.html
Рубль перешел к росту на торгах среды
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль поздним утром отыграл потери к доллару, евро и юаню после снижения на старте торгов и перешел к росту: иностранные валюты торгуются по 69,6 рубля, 74,6 рубля и 10,265 рубля... ПРАЙМ, 11.01.2023
валюта, рынки, новости, мосбиржа, рубли, торги
https://1prime.ru/images/83405/72/834057236.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83405/72/834057236.jpg
https://1prime.ru/images/83405/72/834057235.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83405/72/834057235.jpg
https://1prime.ru/images/83405/72/834057223.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83405/72/834057223.jpg
https://1prime.ru/experts/20230111/839439571.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль поздним утром отыграл потери к доллару, евро и юаню после снижения на старте торгов и перешел к росту: иностранные валюты торгуются по 69,6 рубля, 74,6 рубля и 10,265 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс
доллара расчетами "завтра" на 10.52 мск снижался на 19 копеек — до 69,61 рубля, юаня — на 3 копейки, до 10,25 рубля, евро — на 30 копеек, до 74,6 рубля.
Диапазон колебаний курса доллара в среду составляет 69,55-70,41 рубля, юаня – 10,23-10,34 рубля, евро – 74,51-75,46 рубля.
Объем торгов юанями составляет 9,86 миллиарда рублей, долларами – 11,08 миллиарда рублей, евро – 4,19 миллиарда рублей.