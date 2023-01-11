МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль поздним утром отыграл потери к доллару, евро и юаню после снижения на старте торгов и перешел к росту: иностранные валюты торгуются по 69,6 рубля, 74,6 рубля и 10,265 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль попытается отыграть утренние потери

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.52 мск снижался на 19 копеек — до 69,61 рубля, юаня — на 3 копейки, до 10,25 рубля, евро — на 30 копеек, до 74,6 рубля.

Диапазон колебаний курса доллара в среду составляет 69,55-70,41 рубля, юаня – 10,23-10,34 рубля, евро – 74,51-75,46 рубля.

Объем торгов юанями составляет 9,86 миллиарда рублей, долларами – 11,08 миллиарда рублей, евро – 4,19 миллиарда рублей.