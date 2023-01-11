МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ с 13 января по 6 февраля направит на продажу валюту на 54,5 миллиарда рублей, ежедневный объем продажи составит 3,2 миллиарда рублей, говорится в материалах Минфина РФ. ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила

Министерство ожидает, что объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит в январе 2023 года 54,5 миллиарда рублей.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 54,5 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 13 января 2023 года по 6 февраля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 миллиарда рублей", — говорится в материалах.

"В связи с наличием рисков снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями объемы поступлений от экспортной пошлины на газ могут сложиться в меньшем объеме, что будет учтено в корректировке в последующие месяцы", — уточняет Минфин.

Правительство РФ в прошлом году приостановило бюджетное правило, по которому Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находилась на уровне 44,2 доллара за баррель) покупал иностранную валюту и золото для зачисления в ФНБ. Соответствующие суммы министерство рассчитывало и публиковало ежемесячно на основании прогнозируемых и фактических нефтегазовых доходов бюджета. А операции на рынке в интересах Минфина ЦБ проводил ежедневно. Минпромторг оценил спад в обрабатывающей промышленности России в 2022 году

В 2023 году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.

ЦБ ранее в среду сообщил, что с 13 января возобновит операции по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и будет проводить их в паре китайский юань — рубль.

В конце 2022 года Минфин сообщил о новой утвержденной нормативной структуре активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота — 40%.