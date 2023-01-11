МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль усилил рост после сообщений об операциях по бюджетному правилу: юань максимально опускался до 10,02 рубля, затем немного откатился вверх, доллар торгуется по 68,8 рубля, евро — около 74 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.36 мск снижается на 15 копеек, до 10,13 рубля, доллара — на 96 копеек, до 68,84 рубля, евро — на 89 копеек, до 74 рублей. До сообщения юань терял порядка 4 копеек, доллар чуть более 20 копеек, евро — около 30 копеек.
Ранее в среду Банк России сообщил, что в соответствии с опубликованным Минфином порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила.
Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).
https://1prime.ru/Forex/20230111/839442698.html
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