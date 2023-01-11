МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль усилил рост после сообщений об операциях по бюджетному правилу: юань максимально опускался до 10,02 рубля, затем немного откатился вверх, доллар торгуется по 68,8 рубля, евро — около 74 рублей, следует из данных Московской биржи. Минфин будет ежедневно продавать валюту на 3,2 миллиарда рублей

Курс юаня расчетами "завтра" на 12.36 мск снижается на 15 копеек, до 10,13 рубля, доллара — на 96 копеек, до 68,84 рубля, евро — на 89 копеек, до 74 рублей. До сообщения юань терял порядка 4 копеек, доллар чуть более 20 копеек, евро — около 30 копеек.

Ранее в среду Банк России сообщил, что в соответствии с опубликованным Минфином порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).