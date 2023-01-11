МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене перед выходом статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар упал ниже 69 рублей

По состоянию на 13.48 мск курс евро к доллару рос до 1,075 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0734 доллара, курс доллара к иене поднимался до 132,46 иены со 132,25 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,07%, до 103,31 пункта.

Одним из главных событий для рынков на этой неделе станут данные по потребительским ценам в США. Аналитики ожидают замедления инфляции до 6,5% по итогам года с 7,1% месяцем ранее. Статистика выйдет в четверг.

Кроме того, в конце недели начинается сезон финансовой отчетности, который покажет, как компании справились с высокой инфляцией и антироссийскими санкциями.