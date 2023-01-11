МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль в среду уверенно растет против доллара, евро и юаня на фоне новостей о скором начале работы обновленного бюджетного правила, в рамках которого в ближайший месяц ЦБ РФ будет продавать юани, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар упал ниже 69 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.29 мск падал на 1,31 рубля, до 68,49 рубля, евро – на 1,11 рубля, до 73,79 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 21 копейку до 10,07 рубля, а объем торгов им составлял 92,8 миллиарда рублей против 45 миллиардов по евро и 79,8 миллиарда по доллару.

Доллар падал к рублю на 1,9%, евро – на 1,5%, юань терял 2%. Рублевая цена нефти составляла около 5,575 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО

Российская валюта в среду уверенно растет к основным торгующимся на Московской бирже валютам, отыгрывая сообщения о скором начале продажи валюты в рамках бюджетного правила. Минфин РФ днем сообщил, что с 13 января по 6 февраля направит на продажу валюту на 54,5 миллиарда рублей (по 3,2 миллиарда рублей в день). А ЦБ заявил, что операции будут проводиться с юанем.

"Резкое повышение курса рубля вызвано сообщениями о том, что в рамках исполнения нового бюджетного правила с 13 января начнется продажа иностранной валюты, поскольку прогнозируется недополученный объем нефтегазовых доходов в январе. В связи с этим Банк России сообщил, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Рынок закладывался под эту новость с сентября, котировки валют росли. Сегодня эта новость подтвердилась, и игроки сбрасывают валютные позиции по более выгодной цене, учитывая тот фактор, что после 13 января Минфин будет пополнять бюджет рублями через продажи валюты из-за низких нефтегазовых доходов", — говорит Спартак Соболев и "Альфа-форекса".

При этом рынок нефти закрепляется немного выше психологического уровня в 80 долларов за баррель Brent, добавляя поддержки рублю: Brent дорожает на 1,6%, до 81,4 доллара. Нефтяные котировки опираются на оптимизм от ослабления карантина в Китае. Пекин с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы. Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому ожидания по экономике отражаются на прогнозах нефтяного спроса.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 103,4 пункта. Эта динамика сигнализирует о пониженном спросе на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

В течение ближайших дней рубль будет продолжать отвоевывать позиции, рассчитывает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Однако на рынке сохраняется негативный новостной фон, касающийся цен реализации российской нефти и подготовки очередного пакета санкций со стороны ЕС, поэтому со стороны участников торгов мы ожидаем осторожный настрой на укрепление национальной валюты, добавляет он.

"Что касается возобновления операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, то объем планируемых продаж валюты составляет 3,6% от среднедневных объемов торгов декабря. Новость пока имеет в большей степени психологический эффект. Потенциал роста курса китайской валюты в значительной степени ограничен консолидацией курса офшорного юаня по отношению к доллару на сильном уровне сопротивления 6,78-6,8 юаня за доллар", — говорит Фетисов.

Курс доллара опустился ниже зоны поддержки 69,20–69,225 рубля, дав шанс на его падение до уровня в 67,20–67,76 рубля, отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-инвест". "В дальнейшем укрепление рубля по отношению к доллару может произойти до уровней на отметках в 63,55-66,50 рубля за доллар", — оценивает он.