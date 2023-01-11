КАИР, 11 янв — ПРАЙМ. Египетский фунт в среду показал новый антирекорд по отношению к доллару, впервые в своей истории достигнув уровня в 32 фунта за один американский доллар.

Антирекорда египетская валюта достигла в ходе торгов в первой половине дня. Тогда 1 доллар США на бирже оценивался в 32 египетских фунта. Однако ближе к вечеру курс египетской валюты постепенно стабилизировался на отметке, превышающей 29 фунтов за 1 доллар. На минувшей неделе курс доллара США, установленный Центробанком Египта, не превышал 25 фунтов.

В декабре Центробанк Египта в попытках остановить падение национальной валюты поднял ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 16,75%. До этого, в минувшем марте, регулятор впервые с 2020 года поднял показатель ключевой ставки до 9,75%. С марта прошлого года египетский фунт по отношению к доллару ослаб почти вдвое – с 15,6 фунта за доллар до свыше 29. В декабре показатель годовой инфляции в Египте составил 21,9%, это рекорд впервые с 2017 года.

Ранее ЦБ Египта заявлял, что несмотря на мнение многих иностранных банков о возможности достижения пика инфляции в ближайшее время, в силе остаются ряд факторов, существенно сказывающихся на общей экономической ситуации – среди них ожидаемое замедление темпов мировой экономики, коронавирусные меры в Китае, перебои в цепочках поставок продовольствия, украинский кризис.

При этом в Египте экономическая ситуация начала улучшаться – рост внутреннего валового продукта за третий квартал года составил 4,4%, что на 1,1 процентных пункта больше, чем кварталом ранее, при этом безработица возросла на 0,2 процентных пункта и составила 7,4%.

В октябре МВФ заявил о выделении Египту 3 миллиардов долларов в рамках кредитной линии, рассчитанной на 46 месяцев, из этой суммы 347 миллионов будут выделены немедленно. Ранее премьер страны Мустафа Мадбули говорил, что фонд выделит Каиру порядка 4 миллиардов долларов, а еще 5 миллиардов, как предполагается, выделят страны-партнеры и "международные институты". ЦБ Египта отпустил в свободное плавание курс египетского фунта, так как это способствует увеличению экспорта и местного производства и уменьшению интереса к импортным товарам. Одним из ключевых требований МВФ к Египту для одобрения кредита был переход к гибкому курсу валюты.