МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Японская иена в четверг выросла на ожиданиях того, что Банк Японии рассмотрит побочные эффекты смягчения денежно-кредитной политики и предпримет дополнительные шаги для корректировки искажений кривой доходности, в то время как доллар США приостановил свое снижение и колебался около семимесячного минимума против евро перед выходом данных по инфляции в США позже днем, сообщило агентство Reuters. Японские домохозяйства ожидают роста цен в 2023 году

Пара доллар/иена на момент написания статьи торговалась по 131,92 после торговли по 131,58 в начале азиатской сессии. Ранее стало известно, что на своем заседании на следующей неделе Банк Японии рассмотрит побочные эффекты смягчения денежно-кредитной политики и может предпринять дополнительные шаги для корректировки искажений кривой доходности.

Против других валют доллар торговался почти без изменений в преддверии тщательно отслеживаемых данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позже в четверг.

Пара британский фунт/доллар торговалась почти без изменений по 1,21505. Индекс доллара вырос на 0,02% до 103,14.

Ожидания того, что ФРС, возможно, подходит к концу своей агрессивной кампании по ужесточению денежно-кредитной политики и что ей, возможно, не придется повышать процентные ставки так высоко, как опасались ранее, уже привели к падению доллара до новых минимумов против других валют в этом году.

Пара евро/доллар торговалась с повышением на 0,07% по 1,0764 как на предыдущей сессии выросла до семимесячного пика в 1,07765

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,11% до 0,69135, пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,13% до 0,6375.

Данные по инфляции в Австралии, опубликованные в среду, показали, что годовая инфляция вновь ускорилась до 7,3% в ноябре после неожиданного падения до 6,9% в октябре, что подчеркивает дилемму, стоящую перед Резервным банком Австралии, пытающимся охладить экономику.

Оффшорный юань вырос до пятимесячного максимума 6,7545 за доллар.