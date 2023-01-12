МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем стабилен к евро и снижается к иене в преддверии публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря

По состоянию на 13.37 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,0755 доллара, курс доллара к иене опускался до 131,12 иены со 132,47 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 103,15 пункта.

Аналитики ожидают замедления инфляции в США до 6,5% по итогам прошедшего года с 7,1% по итогам ноября.

Эти данные появятся позже в четверг и в том числе могут повлияют на дальнейшую монетарную политику в стране. Федеральная резервная система не раз отмечала, что будет ужесточать её для достижения целевого показателя инфляции.