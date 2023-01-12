МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рубль в четверг продолжает уверенный рост текущей недели на фоне новостей о начале с ближайшей пятницы продаж юаней Центробанком РФ в рамках обновленного бюджетного правила, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск падал на 1,03 рубля, до 67,7 рубля, евро – на 1,22 рубля, до 72,78 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 8 копеек — до 9,99 рубля, а объем торгов им составлял 56 миллиардов рублей против 38,1 миллиарда по евро и 65,1 миллиарда по доллару.

Доллар падал к рублю на 1,5%, евро – на 1,6%, юань терял 0,8%. Рублевая цена нефти составляла около 5,7 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО

Российская валюта в четверг продолжает уверенно расти к основным торгующимся на Московской бирже валютам, отыгрывая сообщения о начале уже в пятницу продаж валюты в рамках бюджетного правила.

"Поводом для роста национальной валюты остается бюджетное правило от Минфина, которое, в том числе, предполагает продажу валюты", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

"Начало операций Минфина – ценный символический фактор поддержки для рубля", — говорит Евгений Кошелев из Росбанка.

Стоимость нефти, ощутимо растущая на текущей неделе, также поддерживает курс рубля. К 15.53 мск она росла на 1,5% — до 83,9 доллара за баррель сорта Brent.

Рынки по-прежнему ожидают оживления спроса на углеводородное топливо в Китае после ослабления карантина. Пекин с 8 января в рамках смягчения антиковидных мер полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы. Ослабление доллара на форексе также способствует подорожанию нефти.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2% — до 103 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Не стоит переоценивать значимость для курса рубля продаж юаней в рамках бюджетного правила, полагает Кошелев.

"Объем операций невелик – 3,2 миллиарда рублей в день (объем по юаню на Мосбирже в среду составил 103,5 миллиарда). Тем более, все еще непонятно, насколько Минфин будет готов придерживаться текущего подхода, если, например, недополучение нефтегазовых доходов кратно увеличится в объеме и растянется на несколько месяцев подряд", — добавляет он.

Шансы бюджета недополучить нефтегазовые доходы в первые месяцы текущего года велики, полагает Кошелев. "Причина в том, что правило проведения валютных интервенций было трансформировано в пользу повышения вмененной цены продаваемой нефти до 62-65 долларов за баррель (против 44,2 доллар по старому правилу), при этом проигнорирован факт высокой зависимости объемов продажи нефти и газа от внешней конъюнктуры", — поясняет он.

В среднесрочной перспективе работа валютных интервенций может снизить зависимость курса рубля от изменений конъюнктуры энергетического рынка, рассчитывают аналитики Райффайзенбанка.

"Эффект от отклонения нефтегазовых доходов от базового уровня в пределах до одного триллиона рублей на горизонте года будет заметным, но далеко не определяющим для динамики рубля в этом году. Основным фундаментальным фактором, при прочих равных, будет выступать снижение поддержки со стороны торгового баланса. Мы ожидаем средний курс доллара в 2023 году на уровне 70,6 рубля (после 61,2 рубля за доллар в среднем во втором полугодии 2022 года)", — полагают в банке.