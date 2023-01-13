МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань укрепился, в то время как доллар США испытывал давление со стороны данных по инфляции в американской экономике, повысивших вероятность более медленного ужесточения политики ФРС. Банк России начнет игру на валютном рынке по новым правилам

В начале сессии юань поднимался против доллара до 6,7184, но потом утратил часть завоеваний.

В последнее время юань, как и другие валюты развивающихся стран, существенно вырос против доллара на ожиданиях замедления темпа повышения ставок ФРС на февральском заседании до 25 базисных пунктов с 50 базисных пунктов в декабре. За неделю до четверга включительно юань поднялся против доллара примерно на 1,4%.

Согласно вышедшим в четверг данным, в декабре по сравнению с ноябрем потребительские цены в США снизились впервые более чем за два с половиной года. Снижение составило 0,1% после роста на такую же величину в ноябре по сравнению с октябрем. Эти данные должны были обрадовать руководителей ФРС.

"Укрепление юаня на этой неделе в основном было обусловлено негативным отношением инвесторов к доллару", — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан, добавив, что против евро юань торговался в боковом тренде.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,7250, а на момент написания статьи торговалась по 6,7257.

Рынок почти не отреагировал на данные по внешней торговле Китая, которые, как и ожидалось, указали на слабость внутреннего и внешнего спроса. Более существенными для инвесторов стали прогнозы восстановления китайской экономики в этом году.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллар к юаню на уровне 6,7292 против 6,768 в четверг.

На момент написания статьи индекс доллар поднялся до 102,273 от уровня закрытия четверга 102,246. Ранее в пятницу он колебался около минимума за семь месяцев после резкого падения в пятницу.

Юань также получает поддержку о стороны оптимистичной оценки инвесторами отмены карантинных мер в Китае.

В пятницу Bank of America опубликовал доклад, в котором сказано, что интенсивность движения транспорт в городах Китая, особенно в самых крупных, вернулась к уровням конца октября.

"Оптимистичная оценка отмены ограничений в январе сопровождается ростом пассажиропотоков в крупных городах", — отметили в Mizuho Bank. Там полагают, что данные по перевозке пассажиров за февраль, после Нового года по лунному календарю, будут существенно лучше, а если они не оправдают прогноза, юань ослабнет.

Пара доллар США/оффшорный юань на момент написания статьи торговалась по 6,735.