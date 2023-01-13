МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ на основной торговой сессии стала укрепляться к доллару и евро после слабой динамики утром, при этом остается стабильной в паре с юанем: американская валюта снижается до 67,35 рубля, евро опустился ниже 73 рублей, юань торгуется чуть выше 10 рублей, следует из данных Московской биржи. Минфин будет ежедневно продавать валюту на 3,2 миллиарда рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.13 мск снижается на 41 копейку, до 67,35 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,01 рубля, евро — на 25 копеек, до 72,9 рубля.

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" отмечает, что доллар пытается перешагнуть торговый диапазон 66,66-67,76 рубля за один "зеленый бакс" с целью движения к уровням на отметках в 65,1-65,56 рубля к доллару. К дальней перспективе укрепления курса рубля можно отнести и отметки на уровне в 63,36-64,46 рубля к доллару, но до этого пока далеко, полагает он.

"Это значит, что рынок в Москве будет следить за действиями российского ЦБ РФ и министерства финансов РФ, которые с сегодняшнего дня приступают к исполнению операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации нового механизма бюджетного правила, разработанного правительством РФ совместно с министерством финансов РФ", — говорит аналитик.

"В связи с началом фактических продаж валюты курс доллар-рубль в пятницу может снизиться к 67 рублям. Впрочем, предполагаемые объемы продаж не являются особо высокими, и дальнейшее существенное укрепление рубля может быть ограниченным", — указывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".