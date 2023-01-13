МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем перешел к ощутимому снижению в рамках коррекции после роста на протяжении всей недели и обновления максимума за несколько недель, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Четыре причины для укрепления рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.23 мск рос на 1,07 рубля, до 68,83 рубля, евро – на 1,26 рубля, до 74,4 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 18 копеек, до 10,2 рубля, а объем торгов им составлял 55,2 миллиарда рублей против 40,8 миллиарда по евро и 80,3 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 1,5%, евро – на 1,6%, юань – на 1,8%. Рублевая цена нефти составляла около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ

Российская валюта в пятницу демонстрировала повышенную волатильность. Так, после попыток ослабления с раннего утра, после прихода на торги крупных игроков в 10.00 мск наметилось продолжение укрепления рубля, и он даже обновил максимум против доллара с 19 декабря (67,09 рубля).

Однако после 14.00 мск наметился активный рост курсов иностранных валют против российской. Видимо, участники торгов решили откупить перед выходными валюту, ощутимо подешевевшую в течение недели. В частности, доллар в моменте максимально терял более 5 рублей, евро – около 3,7 рубля, юань – почти 50 копеек.

"Причина роста рубля была в фундаментальных факторах. В начале года из-за фактора сезонности объем импорта снижается, при этом растет профицит торгового баланса. Одним словом, иностранной валюты поступало больше, чем спрос на нее", — комментирует Павел Веревкин из компании "Алор".

"Российская валюта существенно укрепилась с начала недели, что привело к появлению краткосрочной технической перекупленности. Кроме того, спекулянты могут фиксировать прибыль по факту начала продаж юаней Минфином РФ. Ожидания этого события поддерживали рубль, но, как известно, "покупай на ожиданиях – продавай на новостях". В текущем варианте это "продавай по факту", — сказал Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

Стоимость нефти также притормозила после преобладавшего роста в течение недели (от уровня 78,6 доллара). Она росла к 16.10 мск в пределах 0,2%, до 84,2 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) также стал корректироваться (после падения в течение недели) и растет на 0,2%, до 102,4 пункта, сигнализируя об ослаблении спроса на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Укрепление рубля, преобладавшее на завершающейся неделе, продлится не долго, уже в феврале-марте мы снова сможем наблюдать новый этап ослабления национальной валюты РФ после сокращения экспортных доходов на фоне эмбарго российских нефтепродуктов в ЕС, считает Веревкин из компании "Алор".

В случае дальнейшего снижения курса доллара на форексе, обоснованно ожидать его снижения до отметки 66,45-65,45 рубля на краткосрочном горизонте, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Присутствие Центробанка на рынке в качестве продавца с сегодняшнего дня, а также продажи валюты со стороны экспортеров увеличивают вероятность такого сценария", — добавляет он, отмечая, что не в пользу рубля могут играть среднесрочные факторы — в том числе эмбарго на нефтепродукты РФ с 5 февраля.