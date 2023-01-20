МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Курс рубля утром в пятницу перешел к повышению против доллара и продолжает расти к евро, на нацвалюту пока оказывают воздействие поддерживающие факторы, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Вот и все: рубль поддержали со всех сторон

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.08 мск снижается на 26 копеек, до 68,54 рубля, евро — на 31 копейку, до 74,28 рубля, юаня — не меняется, находясь на уровне вчерашнего закрытия в 10,13 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом утреннее открытие торгов доллар встретил ростом курса на 17 копеек.

Объем торгов юанем составляет 10,6 миллиарда рублей, долларом – 13,2 миллиарда, евро – 8,8 миллиарда рублей.

После стабилизации курса рубля в четверг не стоит ожидать принципиальных изменений стоимости валюты РФ и сегодня, советует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Пока российскую валюту будут поддерживать не только валютные интервенции ЦБ, но и приближение пика налогового периода января", — добавляет он.

В пятницу на рынке могут активизироваться продажи валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат, что позволит понизить курс доллара в диапазон 67-68 рублей, полагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Умеренное ослабление рубля возможно со второй половины следующей недели", — заключает Антонов.