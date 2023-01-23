МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Курс иены уменьшается к доллару в понедельник утром после снижения более чем на 1% по итогам прошлой недели по результатам анализа игроками рынка заседания японского центробанка, следует из данных торгов и комментария аналитика. Инфляция в Японии ускорилась до рекордных значений

По состоянию на 8.16 мск курс доллара к иене увеличивается до 129,75 иены с уровня прошлого закрытия в 129,57 иены. Курс евро к доллару в то же время растет до 1,0892 доллара с 1,0855 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,26%, до 101,75 пункта.

По итогам прошлой неделе иена подешевела к доллару на 1,3%. Инвесторы оценивали итоги заседания центробанка Японии, который оставил свою монетарную политику без изменений.

"Банк Японии продолжит оставаться центральным банком, который сам по себе… Внутренний спрос в Японии по-прежнему невероятно слабый, поэтому центробанк пытается противостоять склонности к ужесточению, которую мы видим в других развитых и даже развивающихся экономиках", — сказала агентству Блумберг экономист Moody's Analytics Катрина Элл (Katrina Ell).