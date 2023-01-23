МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в понедельник укрепились против доллара США и торговались чуть ниже уровней сопротивления. Трейдеры ждут выхода на этой неделе отчетов по инфляции, которые, как ожидается, укажут, что инфляция достигла пика в Австралии и в Новой Зеландии. Аналитик предупредил о неприятном сюрпризе, который готовит доллар

Пара австралийский доллар/доллар США подросла на 0,3%, до 0,6992, что немного ниже ключевого сопротивления 0,70, выше которого паре пока не удавалось задержаться. В пятницу пара прибавила почти 0,9%, восстановив позиции, потерянные ранее на прошлой неделе. Поддержка пары расположена на уровне скользящей средней за 14 дней, на 0,6920.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6482, завершив прошлую неделю ростом на 1,4%, до 0,6530. Поддержка пары находится на 0,6250.

Рынки Китая, Гонконга, Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Тайваня закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

"В целом, праздники в странах, в том числе и в самой Австралии, на этой неделе создадут дефицит ликвидности на валютном рынке, ограничив импульс роста австралийского доллара", — отметил валютный стратег-аналитик Westpac Шон Коллоу.

"В то же время у него остается большой потенциал роста, связанный с процентными ставками, который может быть реализован после выхода индексов потребительских цен Австралии и Новой Зеландии за 4-й квартал, а также данных по ВВП США в 4-м квартале, — добавил он. — Способность австралийского доллара сделать рывок к максимумам августа 2022 года, около 0,7135, будет определяться данными".

Отчеты по инфляции Новой Зеландии и Австралии, которые выйдут в среду, вероятно, покажут, что в 4-м квартале инфляция в этих странах достигла пика. Это усилит аргументы в пользу замедления или даже паузы в глобальном цикле ужесточения денежно-кредитной политики после выхода на прошлой неделе разочаровывающих данных в США, подогревших обеспокоенность по поводу мировой рецессии.

По оценкам экономистов, в Новой Зеландии инфляция в 4-м квартале замедлилась до 7,1% с 7,2%, потому что агрессивное повышение процентных ставок сдержало спрос. Рынки ожидают, что Резервный банк Новой Зеландии, чья склонность к ужесточению денежно-кредитной политики оказывала поддержку новозеландскому доллару, в феврале поднимет процентные ставки на 50 базисных пунктов, а пика ставки достигнут на уровне 5,3%, ниже опережающей индикации центрального банка, предполагающей, что ставка достигнет 5,5%.

Темп роста цен в Австралии, вероятно, ускорился до 7,5% с 7,3% в предыдущем квартале, что все равно ниже прогноза Резервного банка Австралии, где полагают, что инфляция достигнет пика на уровне 8%. Рынки склоняются к тому, что РБА в феврале повысит ставки на 25 базисных пунктов, но разговоры о паузе в цикле ужесточения ведутся все чаще после выхода на прошлой неделе относительно слабого отчета по занятости.

На фоне вероятности рецессии рыночные котировки теперь почти исключают вероятность того, что Федеральная резервная система США в феврале поднимет ставки на 50 базисных пунктов, а также предполагают более низкий пиковый диапазон ставок.

Доходность 3-летних гособлигаций США в понедельник выросла до 3,021%. На закрытие торгов в пятницу она составляла 2,994%.

Доходность 10-летних бумаг выросла на шесть базисных пунктов, до 3,463%.