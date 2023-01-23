МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Курс рубля слегка усилил рост к доллару и юаню, но продолжает снижаться к евро: американская валюта торгуется по 68,65 рубля, китайская – около 10,1 рубля, европейская – чуть выше 74,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Ни копейки врагу: экспортеры и ЦБ поддерживают рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.45 мск снижается на 18 копеек, до 68,65 рубля, юаня – на 2 копейки, до 10,10 рубля, евро — растет на 12 копеек, до 74,72 рубля.

В самом начале торгов понедельника курс доллара снижался на 4 копейки, юань — на 1 копейку.

Валютная пара "доллар-рубль" в ходе торгов понедельника продолжит торговаться в диапазоне 68-69 рублей, но с попытками тестирования его нижней границы за счёт активизации экспортеров в преддверии окончания основных налоговых выплат, предполагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.