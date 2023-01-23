МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене показывает разнонаправленную динамику, следует из данных торгов. Инвесторы продолжают оценивать решения Банка Японии, ожидая также заседания других центробанков. Аналитик предупредил о неприятном сюрпризе, который готовит доллар

По состоянию на 11.51 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0901 доллара с 1,0855 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 129,65 иены с уровня прошлого закрытия в 129,57 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращался на 0,31%, до 101,69 пункта.

В центре внимания трейдеров остается монетарная политика центробанков. Так, ранее в январе японский центробанк оставил свою монетарную политику без изменений, в то время как остальные мировые ЦБ больше склонны ужесточать ее.

В то же время на начало февраля запланировано объявление итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка. Рынки в целом ожидают, что Федрезерв замедлит темпы повышения ставки до 25 базисных пунктов после ее увеличения на 50 базисных пунктов в декабре. От европейского регулятора инвесторы ожидают повышение на 50 базисных пунктов, как и в декабре, — до 3%.

Важным событием текущей недели для инвесторов является статистика по ВВП США, которая будет опубликована в четверг. Прогнозируется, что в четвертом квартале, по первой оценке из трех, экономика страны выросла на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее.