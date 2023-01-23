МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Санкции Запада против России привели к эрозии доллароцентричной финансовой системы, юань становится второй самой популярной международной валютой и вскоре даже может заменить доллар в качестве резервной валюты, считает профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) и МГУ Жак Сапир. Путин призвал ЕАЭС снижать созданные использованием инвалют риски

"Санкции усугубили проблему международного использования американских долларов, и это объясняется не только санкциями 2022 года. Санкции, которые вводятся сейчас, — это заморозка акций, возможность, даже если в далеком будущем, конфискации активов, затронули важную проблему международной денежно-валютно системы. Сейчас мы наблюдаем эрозию силы доллара, многие страны заключают двусторонние соглашения на проведение транзакций в собственных валютах, и этот процесс, возможно, продлится", — сказал он в ходе дискуссии, организованной дискуссионной площадкой "Валдай".

По мнению эксперта, сейчас происходит медленный процесс эрозии долларового доминирования как резервной валюты и как валюты, которая используется в международных инвестициях. Он полагает, что доллароцентричную систему можно заменить на юань.

"Только когда международные новые институты появятся, старые начнут осыпаться. Юань сейчас становится уже второй самой популярной международной валютой. Если мы смотрим на объем международных инвестиций, юань по этому показателю обходит евро — это может привести к осыпанию доллароцентричной системы. Если Индия, Китай и Россия согласятся на введение новой международной системы и если она будет надежнее, чем доллароцентричная, то только тогда прежняя система начнет осыпаться и рухнет", — полагает Сапир.