МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В понедельник пара евро/доллар США достигла максимума за девять месяцев благодаря сигналу ЕЦБ о дополнительных масштабных повышениях процентных ставок, в то время как рынки ожидали менее агрессивного повышения ставок ФРС. Премьер Хорватии пожаловался на рост цен в стране при переходе на евро

Пара поднялась до 1,0927, прорвав предыдущий пик 1,08875, и торговалась на максимуме с апреля прошлого года. На момент написания статьи пара торговалась с повышением на 0,2%, по 1,0878.

Росту пары способствовало заявление членов Управляющего совета ЕЦБ Клааса Кнота и Петера Казимира, сказавших, что и в феврале, и в марте ключевая ставка должна быть повышена на 50 базисных пунктов.

Опрошенные Reuters аналитики также прогнозируют повышение на 50 базисных пунктов в марте и пик ставки на уровне 3,25%. Сейчас ставка составляет 2%.

Евро также получает поддержку от ослабления опасений по поводу рецессии на фоне снижения цен на природный газ, отметила валютный стратег-аналитик Rabobank Джейн Фоули.

"Рост уверенности в экономических перспективах, или, как минимум, значительное снижение пессимизма, также сыграл роль в истории евро, — сказала Фоули. — В дополнение к этому, похоже, что ЕЦБ будет продолжать повышать процентные ставки достаточно агрессивно".

В то же время рынки почти полностью исключают вероятность повышения ключевой ставки ФРС на 50 базисных пунктов в феврале и понизили оценку ее пика.

Инвесторы учитывают в котировках вероятность понижения ставки ФРС во втором полугодии примерно на 50 базисных пунктов, отмечая слабые данные по инфляции, расходам потребителей и рынку жилья.