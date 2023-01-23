МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем в понедельник продолжает стабилизироваться: прибавляет к доллару и юаню, но при этом мало меняется к евро в условиях укрепления европейской валюты на форексе к многомесячному максимуму, следует из данных торгов. Рубль торгуется разнонаправленно в понедельник

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск снижался на 19 копеек, до 68,65 рубля, евро прибавлял 1 копейку, до 74,61 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 2 копейки, до 10,1 рубля, а объем торгов им составлял 32,1 миллиарда рублей против 34,3 миллиарда по евро и 39,5 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю в пределах 0,3%, юань – 0,2%, евро почти не менялся. Рублевая цена нефти составляла около 6,1 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в понедельник сохраняет тенденцию предыдущей недели и торгуется в узких диапазонах к основным торгуемым на Мосбирже валютам. При этом евро, в условиях его укрепления на форексе к очередным многомесячным максимумам, стабилизируется, чуть прибавляя против рубля, а доллар — снижается.

Так, евровалюта в понедельник подскакивала до 1,0927 доллара, чего не отмечалось уже с апреля прошлого года. Рынки в целом ожидают, что Федрезерв США замедлит темпы повышения ставки до 25 базисных пунктов после ее увеличения на 50 базисных пунктов в декабре. От европейского же регулятора инвесторы ожидают повышение на 50 базисных пунктов, как и в декабре, — до 3% годовых. Эта разница и поддерживает курс евро.

"Внешний фон для рубля остается благоприятным. Нефтяные цены после кратковременной просадки устремились вверх, обновляя двухмесячные максимумы. Кроме того, приближается пик налоговых платежей экспортеров, приходящийся на 25 января. Однако, вероятно, спрос на иностранную валюту остается на относительно высоком уровне, препятствуя сильному укреплению рубля", — добавляет он.

При этом стоимость нефти сорта Brent растет к 16.34 мск на 1%, до 88,6 доллара за баррель Основными позитивными факторами для нефтяных трейдеров стали ожидания восстановления экономики Китая после ослабления карантинных ограничений, что может способствовать увеличению спроса на сырье.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни в связи с налоговым периодом могут усилиться продажи валюты экспортерами, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее потенциал для укрепления рубля остается ограниченным. Вероятно, курс доллара будет двигаться в диапазоне 67,5-70 рубля в ближайшие дни", — добавляет он.

Рубль продолжит получать поддержку со стороны пика налогового периода января, но во второй половине недели не исключено небольшое ослабление курса российской валюты, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Сильного падения рубля не ждем на фоне традиционной слабости в начале года импортеров", — добавляет он.