Доллар слабо меняется к евро на торгах понедельника
Доллар в понедельник слабо меняется против евро
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо меняется к евро в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару опускался до 1,0854 доллара с 1,0855 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 130,74 иены с уровня прошлого закрытия в 129,57 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,23%, до 102,24 пункта.
На рынке американской валюты в понедельник вечером наблюдается слабая динамика по отношению к евро. В то же время доллар заметно дорожает к иене.
Одним из главных событий для валютных инвесторов на этой неделе станут статданные по ВВП США. Прогнозируется, что в четвертом квартале, по первой оценке из трех, экономика страны выросла на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее.
https://1prime.ru/Forex/20230123/839554986.html
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