2023-01-23T19:09:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/Forex/20230123/839555660.html
Доллар и юань выросли к рублю
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Валюта РФ снизилась в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 68,93 рубля и 10,13 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 23.01.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 68,93 рубля и 10,13 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день поднялся на 10 копеек, до 68,93 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,13 рубля, евро — на 12 копеек, до 74,72 рубля.