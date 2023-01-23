МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 68,93 рубля и 10,13 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар торгуется без единой динамики в понедельник

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день поднялся на 10 копеек, до 68,93 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,13 рубля, евро — на 12 копеек, до 74,72 рубля.