МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль по итогам понедельника немного снизился к основным торгуемым на Мосбирже валютам в рамках сохраняющейся в последние дни стабилизации, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль днем остается в боковике, прибавляя к доллару и стабилизируясь к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день поднялся на 10 копеек, до 68,93 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,13 рубля, евро — на 12 копеек, до 74,72 рубля.

Доллар повысился к рублю на 0,1%, евро – на 0,2%, юань — на 0,1%. Рублевая цена нефти составила около 6,1 тысячи за баррель сорта Brent.

Объем торгов юанем составил 36,1 миллиарда рублей против 37,4 миллиарда по евро и 48,5 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в понедельник сохранила тенденцию предыдущей недели и торговалась преимущественно в узких диапазонах к основным торгуемым на Мосбирже валютам. При этом только в последние полчаса торгов валюта РФ ушла в небольшой минус

"Рост стоимости нефти на товарно-сырьевом рынке пока так и не отразился на общей динамике курса российского рубля, и, надо признаться, что на данный момент рубль продолжает дрейфовать в боковом движении с прошлой недели", — комментирует Роман Блинов из ИК "Русс-инвест".

При этом стоимость нефти сорта Brent растет к 21.46 мск на 0,8%, до 88,4 доллара за баррель Основными позитивными факторами для нефтяных трейдеров остаются ожидания восстановления экономики Китая после ослабления карантинных ограничений, что может способствовать увеличению спроса на сырье.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочном плане у рубля больше шансов на укрепление, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, во вторник курс доллара может двигаться в диапазоне 67,5-69,5 рубля", — добавляет он.

На текущей неделе ожидаются пиковые налоговые выплаты января, что может поддержать спрос на рубль со стороны экспортеров, поясняет Иван Капустянский из УК "Первая".

"Помимо этого, продолжатся продажи валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 3,2 миллиарда рублей в день для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. На этом фоне в краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 66-69 рублей за доллар", — оценивает он.