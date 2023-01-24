МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс рубля слабо растет к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется в районе 68,8 рубля, китайская – около 10,1 рубля, европейская – у 74,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль слегка снизился в понедельник в рамках сохраняющейся стабилизации

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 11 копеек, до 68,82 рубля, юаня – на 1 копейку, до 10,12 рубля, евро — на 12 копеек, до 74,60 рубля.

В самом начале торгов курс доллара снижался на 16 копеек, юань – также на 1 копейку.