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Курс евро к доллару растет во вторник утром перед публикацией макростатистики еврозоны и Германии, которая может продемонстрировать положительную динамику, следует из данных... ПРАЙМ, 24.01.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет во вторник утром перед публикацией макростатистики еврозоны и Германии, которая может продемонстрировать положительную динамику, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.49 мск курс евро к доллару растет до 1,0874 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0868 доллара.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 130,26 иены со 130,66 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,16%, до 101,97 пункта.
Позднее исследовательская компания GfK опубликует данные об индексе доверия потребителей к экономике Германии. Прогнозируется, что показатель составил минус 33 пункта после 37,8 пункта месяцем ранее.
А композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 49,8 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее.