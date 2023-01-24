МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет во вторник утром перед публикацией макростатистики еврозоны и Германии, которая может продемонстрировать положительную динамику, следует из данных торгов. Евро достиг девятимесячного максимума из-за сигнала ЕЦБ о повышении ставок

По состоянию на 7.49 мск курс евро к доллару растет до 1,0874 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0868 доллара.

Курс доллара к иене в то же время снижается до 130,26 иены со 130,66 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,16%, до 101,97 пункта.

Позднее исследовательская компания GfK опубликует данные об индексе доверия потребителей к экономике Германии. Прогнозируется, что показатель составил минус 33 пункта после 37,8 пункта месяцем ранее.

А композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 49,8 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее.