МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Во вторник австралийский и новозеландский доллары нацелились на многомесячные максимумы, так как инвесторы покупали рискованные активы на фоне уменьшения вероятности рецессии и ожиданий менее агрессивного ужесточения политики ФРС. Росту этих валют также способствовали продажи японской иены. Евро дорожает к доллару

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,7040. В понедельник она выросла на 0,9% и прорвала сопротивление 0,70 при поддержке роста акций американских технологических компаний. Теперь она нацелена на достигнутый на прошлой неделе максимум за пять месяцев 0,7064.

Пара новозеландский доллар/доллар США находилась на 0,6505, чуть ниже также достигнутого на прошлой неделе семимесячного максимума 0,6530.

С начала этого года рынки учитывают в котировках ускоренную отмену карантинных мер в Китае, признаки замедления инфляции и менее агрессивное повышение ставок ключевых центральных банков.

Сильный рост австралийского доллара позволил аналитикам National Australia Bank пересмотреть прогнозы, и теперь они ожидают, что к концу 1-го квартала пара австралийский доллар/доллар США может подняться до 0,71, а к концу года — до 0,74.

"Существенное ослабление склонности инвесторов к риску может оказать давление на австралийский доллар и спровоцировать его волатильность", — сказали в NAB, добавив, что ожидаемое решение Резервного банка Австралии дважды повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов вряд ли окажет на рынок большое влияние.

На двух последних сессиях восстановлению валют Австралии и Новой Зеландии способствовали также продажи иены. Пара австралийский доллар/иена выросла на 1,1%, до 91,85, а новозеландский доллар поднялся на 0,8%, до максимума с конца декабря 84,7 иены.

Опубликованные во вторник результаты опроса подтвердили предположения о том, что инфляция в Австралии могла достичь пика.

Рынка ожидают, что РБА на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на четверть процентного пункта от текущего уровня 3,1%. С учетом того, что с мая ставка уже была повышена на 300 базисных пунктов, инвесторы с вероятностью 40% прогнозируют паузу в цикле ужесточения политики.