МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс рубля слабо растет к доллару и юаню, при этом остается недалеко от уровня предыдущего закрытия в паре с евро: американская валюта торгуется в районе 68,7 рубля, китайская – около 10,1 рубля, европейская – у 74,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Затишье перед бурей

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.01 мск снижается на 23 копейки — до 68,7 рубля, юаня – на 3 копейки, до 10,1 рубля, евро поднимается на 1 копейку — до 74,73 рубля.

"Участники торгов ожидают окончания основных налоговых выплат экспортерами, а также скорого введения потолка цен на отечественные нефтепродукты. Стоит заметить, что отчасти снижение торговой активности на рынке обусловлено "длинными" праздниками в Китае", — прокомментировал Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Аналитик полагает, что ожидать заметных изменений на валютном рынке во вторник не стоит. Пара доллар-рубль продолжит проторговывать отметку 69 рублей.