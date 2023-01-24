МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс евро к доллару слабо меняется во вторник днем после публикации статданных еврозоны и Германии, следует из данных торгов. Индекс деловой активности в еврозоне поднялся в январе

По состоянию на 12.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,0863 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0868 доллара. Курс доллара к иене опускался до 130,23 иены со 130,66 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,12%, до 102,01 пункта.

Опубликованная европейская статистика оказалась неоднозначной. Так, доверие потребителей к экономике Германии выросло слабее ожиданий — до минус 33,9 пункта. Прогноз составлял минус 33 пункта.

В то же время композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в январе вырос до 50,2 пункта с 49,3 пункта в декабре, прогноз составлял 49,8 пункта. При этом промышленный PMI по Германии оказался хуже ожиданий: 47 пунктов при прогнозе в 47,9 пункта.