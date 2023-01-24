МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Полноценная единая валюта стран БРИКС может появиться не раньше 2050 года и, скорее всего, будет цифровой, при этом в ближайшее время вполне возможно появление корзины валют стран объединения, в которой будет доминировать юань, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Китай заинтересован в единой валюте в Латинской Америке, считает ученый РАН

"Создание единой валюты стран БРИКС, безусловно, положительное действие, которое в первую очередь может способствовать активизации и упрощению торговли между странами, осуществлению инвестиций и обеспечению финансовой независимости этих стран. Это, конечно, помогло бы БРИКС заявить о себе как о серьезном мировом игроке", — уверен Гришунин.

Однако аналитик подчеркивает, что процесс создания единой валюты очень сложен, подвержен колоссальным рискам и требует значительного времени — на создание евро ушло более 40 лет. "Поэтому НРА скептически относится к процессу создания единой валюты БРИКС и ожидает, что если этот процесс начать сейчас, то полноценно валюту стран БРИКС удастся запустить только к 2050 году. Но это не значит, что в этом направлении не надо работать", — указывает Гришунин.

По его мнению, создание единой валюты БРИКС устраняет риски, связанные с обменным курсом, с конверсионными операциями, ведет к более устойчивым финансовым рынкам, конкурентному рефинансированию и паритету цен. При этом ключевыми проблемами, которые нужно решить, являются выбор эмиссионного центра единой валюты, обеспечение взаимодействия между центробанками стран и создание своего рода "маастрихстских критериев" БРИКС, то есть финансово-экономических показателей для присоединения к объединению. Экономист назвал оптимальный вариант механизма расчетов для БРИКС

"НРА считает, что, скорее всего, в ближайшие 30 лет мы увидим не единую валюту БРИКС, а корзину валют БРИКС, в которой будет доминировать, предположительно, юань. Но, если лет через 30-40 такая валюта будет создана и выдержит конкуренцию с существующими резервными валютами, НРА видит ее в виде исключительно цифровой валюты. Успех также зависит от того, смогут ли страны БРИКС договориться не просто о разработке единой цифровой валюты, а прийти к соглашению о создании единой финансовой инфраструктуры БРИКС и начнут строить ее прямо сейчас. Но пока все это выглядит немножко фантастически", — пояснил эксперт.

Идея создать единую валюту БРИКС появилась после глобального финансового кризиса. В конце июня президент РФ Владимир Путин сообщал, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС. Накануне об этой инициативе упомянул президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. При этом несколько африканских и ближневосточных стран проявили интерес к вступлению в объединение.