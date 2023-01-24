МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Во вторник фунт снизился после выхода данных, показавших, что активность в экономике Великобритании в январе сокращалась, повышая тем самым вероятность рецессии в 2023 году. Фунт усилил снижение после выхода британской макростатистики

Рассчитываемый компаниями S&P Global и CIPS предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) Великобритании показал, что в январе деловая активность в частном секторе Великобритании в январе сокращалась самым быстрым темпом за два года. Компании объяснили это сокращение повышением ставки Банка Англии, забастовками и слабостью потребительского спроса.

"В лучшем случае в этом году британская экономка будет стагнировать, — сказал главный валютный аналитик Monex Europe Саймон Харви. — Если оценивать ситуацию реалистично, то следует ожидать рецессии".

"Наблюдая, как проявляется экономическая реальность, следует понимать, что в ближайшие месяцы фунт будет находится под давлением", — добавил он.

На момент написания статьи пара фунт/доллар США торговалась со снижением на 0,5%, по 1,2316. В понедельник она достигла максимума за семь месяцев 1,24475.

Пара евро/фунт выросла на 0,5%, до максимального за неделю уровня 0,8827.

Тем не менее ожидается, что на заседании 2 февраля Банк Англии десятый раз подряд повысит процентные ставки.