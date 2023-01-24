МБАБАНЕ, 24 янв — ПРАЙМ. Идея БРИКС о создании единой валюты появилась в связи с тем, что нельзя полагаться на финансовые механизмы Запада, готового в любой момент обмануть ради сиюминутной цели, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Эксперт спрогнозировал срок появления единой валюты БРИКС

Он отметил необходимость поиска пути ограждения интересов от доминирования механизмов, созданных Западом в рамках модели глобализации, которой он грубейшим образом злоупотребляет.

"Прежде всего я имею в виду роль доллара", — сказал он в ходе пресс-конференции.

"Уже активно растет доля национальных валют в расчетах между странами БРИКС. Уже в странах БРИКС провозглашаются инициативы о необходимости поработать над созданием и своей валюты. Причина очень простая — нельзя полагаться на механизмы, которые находятся в руках тех, кто может обмануть в любой момент, отказаться от своих обязательств", — добавил Лавров.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в понедельник предложил подумать над возможностью создания единой валюты МЕРКОСУР для использования при расчетах внутри объединения. Он напомнил, что такие обсуждения ведутся БРИКС. Президент Бразилии отметил, что создание таких валют должно помочь снизить зависимость от доллара и облегчить торговлю.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин в комментарии РИА Новости заявил, что полноценная единая валюта стран БРИКС может появиться не раньше 2050 года и, скорее всего, будет цифровой, при этом в ближайшее время вполне возможно появление корзины валют стран объединения, в которой будет доминировать юань.