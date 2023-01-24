МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем во вторник немного прибавляет к доллару, стабилизируется к юаню и чуть снижается к евро в условиях невысокой рыночной активности на фоне новогодних каникул в Китае, следует из данных торгов. Рубль укрепляется к доллару и юаню во вторник

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.18 мск снижался на 7 копеек, до 68,86 рубля, евро прибавлял 10 копеек, до 74,82 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом почти не менялся — около 10,13 рубля, а объем торгов им составлял 35,5 миллиарда рублей против 30,2 миллиарда по евро и 45,6 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю в пределах 0,1%, евро прибавлял 0,15%, юань почти не менялся. Рублевая цена нефти составляла около 6,1 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В БОКОВИКЕ

Российская валюта во вторник немного прибавляет к доллару, стабильна к юаню и чуть слабеет к евро, которые на форексе чувствуют себя несколько увереннее доллара. Рыночная активность на российской валютной торговой площадке невысока.

Это может быть связано с тем, что финансовые рынки Китая будут закрыты на новогодние каникулы до 30 января, они начались 21 января, отмечают эксперты.

При этом внешний фон остается умеренно позитивным. Так, стоимость нефти сорта Brent растет к 16.24 мск на 0,1% до 88,3 доллара за баррель. Инвесторы ожидают двухдневного заседания Федрезерва США, итоги которого будут опубликованы 1 февраля. По данным CME Group, более 98% аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятора всего на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75%.

Ожидания смягчения денежно-кредитной политики американской ФРС давят на курс валюты США. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 102,1 пункта, сигнализируя о спросе на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Тенденция к укреплению рубля, вероятно, сохранится, и его курс может стабилизироваться около 68,3 рубля за доллар, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

Для динамики рубля в среднесрочной перспективе особенно важными будут детали санкций на российские нефтепродукты, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В более краткосрочной перспективе у курса доллара есть потенциал к снижению к отметке 68,5 рубля на фоне продаж валютной выручки экспортерами в рамках пика текущего налогового периода", — добавляет он.