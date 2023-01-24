МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Американские банки решили прекратить обслуживание корсчетов Газпромбанка в долларах, банк просит с 27 января не совершать переводы в этой валюте, говорится в сообщении кредитной организации. Газпромбанк отменил комиссию за хранение долларов и евро на счетах

"В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено. В этой связи просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Газпромбанк продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах.

Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме во всех валютах, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам, добавили в банке.

Источник в банке пояснил РИА Новости, что это частное решение банков и не связано с санкциями или отключением от SWIFT. Однако из-за этого решения банк теперь не может совершать переводы в долларах внутри страны.