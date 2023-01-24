МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро после выхода статданных по США, свидетельствуют данные торгов. Доллар и юань выросли к рублю

По состоянию на 18.40 мск курс евро к доллару опускался до 1,0855 доллара с 1,0868 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 130,4 иены с уровня прошлого закрытия в 130,66 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) остается на уровне предыдущего закрытия 102,14 пункта.

На рынке американской валюты во вторник вечером наблюдается динамика роста по отношению к евро после выхода макроэкономических данных по США. Так, композитный индекс деловой активности США PMI вырос в январе до 46,6 пункта с 45 пунктов месяцем ранее.

Однако американская валюта дешевеет к японской. Во вторник утром были опубликованы данные по Японии, согласно которым индекс PMI в секторе услуг в январе вырос до 52,4 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее.