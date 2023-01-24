МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась во вторник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 69 рублей ровно и 10,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар дорожает к евро после выхода статданных по США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 8 копеек, до 69 рублей, юаня — на 1 копейку, до 10,14 рубля, евро — на 45 копеек, до 75,17 рубля.