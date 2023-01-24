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2023
https://1prime.ru/Forex/20230124/839572528.html
Доллар и юань выросли к рублю во вторник
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Валюта РФ снизилась во вторник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 69 рублей ровно и 10,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 24.01.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась во вторник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 69 рублей ровно и 10,14 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 8 копеек, до 69 рублей, юаня — на 1 копейку, до 10,14 рубля, евро — на 45 копеек, до 75,17 рубля.