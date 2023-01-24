МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Остановка Газпромбанком трансграничных переводов в долларах не скажется на курсе валюты США к рублю, а оплата европейцами российского газа сохранит банк в секторе трансграничных переводов в евро, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Доллар дорожает к евро после выхода статданных по США

Американские банки решили прекратить обслуживание корсчетов Газпромбанка в долларах, в связи с чем российский банк просит клиентов с 27 января не совершать трансграничные переводы в этой валюте.

"Для внутреннего валютного рынка РФ это не будет иметь сильных последствий в плане курсообразования рубля. Несмотря на то, что Газпромбанк был значимым игроком в секторе трансграничных долларовых переводов, после его ухода из сектора в России останутся другие каналы для переводов валюты США, и острых проблем с долларовой ликвидностью возникнуть не должно", — считает Сергей Суверов из УК "Арикапитал".

После прекращения Газпромбанком трансграничных долларовых переводов в России остаются другие пути для этого, также комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Поэтому сильного влияния на курс рубля к доллару я не ожидаю. При этом, как и отметил Газпромбанк, он продолжит осуществлять трансграничные переводы в других валютах. То есть оплата европейцами за газ, проходящая в евро, которые затем конвертируются в рубли на их счетах в банке, остается в силе", — резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта прошлого года заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме, Газпромбанк открыл специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель может переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа – "Газпромом".