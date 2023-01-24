МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль по итогам вторника упал к евро и в меньшей степени — к доллару в условиях роста европейской валюты на форексе, следует из данных торгов. Рубль продолжает стабилизироваться, слегка прибавляя к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 8 копеек, до 69 рублей, юаня — на 1 копейку, до 10,14 рубля, евро — на 45 копеек, до 75,17 рубля. На форексе евро рос к 21.34 мск на 0,2%, до 1,089 доллара.

Доллар во вторник повысился к рублю на 0,1%, евро – на 0,6%, юань — на 0,1%. Рублевая цена нефти составила около 5,95 тысячи за баррель сорта Brent.

Объем торгов юанем составил 42,2 миллиарда рублей против 33,1 миллиарда по евро и 61,3 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Российская валюта во вторник не смогла удержаться в боковике против основных торгуемых на Мосбирже валют и к вечеру ушла в минус на фоне перевешивания негатива.

"Санкционные риски для сырьевого экспорта, ценовой дисконт в цене нефти марки Urals и негативный тренд на рынке рублевого долга сказались на динамике рубля", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти падала к 21.49 мск на 2,5%, до 86 долларов за баррель сорта Brent. После нескольких дней роста от уровней ниже 80 долларов за баррель отмечается коррекция.

Психологическое влияние на динамику рубля могли оказать сообщения о том, что американские банки решили прекратить обслуживание корсчетов Газпромбанка в долларах, в связи с чем российский банк просит клиентов с 27 января не совершать трансграничные переводы в этой валюте.

ПРОГНОЗЫ

На среду приходится пик налогового периода января, после чего поддерживающее влияние данного фактора на российскую нацвалюту останется позади, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, в среду курс доллара может двигаться в диапазоне 67,5-69,5 рубля", — добавляет он.

До конца текущей недели экспортеры будут реализовывать валютную выручку в рамках налогового периода, полагает Иван Капустянский из УК "Первая".

"Дополнительный спрос на рубли может поддержать котировки национальной валюты, поскольку продолжатся продажи валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 3,2 миллиарда рублей", — добавляет он.