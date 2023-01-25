МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды перешел к символическому росту к доллару, мало меняется к юаню и снижается к евро: американская валюта торгуется в районе 68,9 рубля, китайская – около 10,14 рубля, европейская – у 75,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль упал к евро и меньше – к доллару, отыгрывая динамику форекса

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 10 копеек — до 68,9 рубля, юаня — торгуется на уровне предыдущего закрытия в 10,14 рубля, евро растет на 18 копеек — до 75,35 рубля.

На открытии торгов курс доллара рос на 19 копеек, юаня – на 1 копейку.