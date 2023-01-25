МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Курс евро увеличивается к доллару в среду утром, демонстрируя шестую торговую сессию роста подряд, следует из данных торгов. Аналитики ждут роста индекса делового климата IFO в Германии в январе

По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0897 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0885 доллара. Курс доллара к иене в то же время растёт до 130,49 иены со 130,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,03%, до 101,89 пункта.

Курс евро продолжает расти по отношению к доллару уже шестой день подряд. С начала года европейская валюта подорожала на 1,9%.

Позднее в среду исследовательский институт IFO опубликует данные об индексе делового климата в Германии, который, согласно прогнозам, вырос до 90,2 пункта с показателя декабря в 88,6 пункта.

А в четверг валютные инвесторы ждут первую оценку изменения ВВП США в прошлом квартале. Ожидается, что американская экономика в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).