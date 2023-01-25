МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Рубль утром в среду перешел к росту против евро и продолжает торговаться в плюсе к доллару, юань стабилен, следует из данных торгов Московской биржи. На зависть другим: рубль не даст слабину

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.32 мск снижался на 21 копейку, до 68,79 рубля, евро - на 31 копейку, до 74,86 рубля, юань остается около 10,14 рубля. Утром доллар торгуется в узком диапазоне 68,78-69,32 рубля, юань – 10,13-10,15 рубля, евро – 74,85-75,35 рубля.

Объем торгов юанем составляет 16,1 миллиарда рублей, долларом – 16,7 миллиарда, евро – 8,9 миллиарда рублей.

Нефть дорожает на 0,1%, до 86,2 доллара за баррель сорта Brent. Трейдеры следят за мерами ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка. Как сообщало агентство Блумберг, делегаты ОПЕК+ ожидают, что министерский мониторинговый комитет (JMMC) порекомендует альянсу сохранить текущий уровень добычи нефти, несмотря на ожидания восстановления спроса со стороны Китая.

Сегодня не стоит ждать смены картины на российском валютном рынке, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Считаем актуальным для курса доллара диапазон 68,5-69,5 рубля", — добавляет он.

В среду завершается пик уплаты январских налогов в бюджет, и рубль полностью потеряет поддержку со стороны налогового периода, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Валютных интервенций из ФНБ не хватит для компенсации выпадающих доходов в результате сильного падения стоимости российской нефти из-за западных санкций. Ждем начала фазы ослабления рубля", — добавляет он.