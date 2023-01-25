МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Курс евро к доллару слабо меняется в среду днем после выхода статистики по Германии, следует из данных торгов. Инвестстратег научил, как без потерь пережить любой кризис

По состоянию на 12.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,0879 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0885 доллара. Курс доллара к иене опускался до 130,06 иены со 130,15 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 102 пунктов.

Инвесторы обращают внимание на европейскую статистику. По данным IFO, индекс делового климата в Германии ожидаемо вырос до 90,2 пункта с 88,6 пункта месяцем ранее. При этом индекс текущей экономической ситуации в Германии неожиданно сократился до 94,1 пункта, а индекс экономических ожиданий — увеличился сильнее прогноза, до 86,4 пункта.

Рынки продолжают ожидать публикацию данных по ВВП США за четвертый квартал, запланированную на четверг. Эксперты полагают, что рост экономики страны, по первой оценке, замедлился до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 3,2% кварталом ранее.