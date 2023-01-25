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2023
https://1prime.ru/Forex/20230125/839584155.html
Лавров анонсировал обсуждение создания валюты БРИКС
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ИНИЦИАТИВА О СОЗДАНИИ ВАЛЮТЫ БРИКС БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА САММИТЕ В ЮАР В АВГУСТЕ — ЛАВРОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 25.01.2023
валюта, рынки, новости, брикс, сергей лавров, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. ИНИЦИАТИВА О СОЗДАНИИ ВАЛЮТЫ БРИКС БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА САММИТЕ В ЮАР В АВГУСТЕ — ЛАВРОВ
Новость дополняется