МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российская валюта днем в среду стабильна к доллару и теряет к юаню, однако укрепляется к евро, поддержку рублю оказывают продажи валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и налоговый период, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. На зависть другим: рубль не даст слабину

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.51 мск снижался на 2 копейки, до 68,99 рубля, евро – на 22 копейки, до 74,93 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 3 копейки, до 10,17 рубля, а объем торгов им составлял 3,73 миллиарда рублей против 487,08 миллиона по евро и 720,6 миллиона по доллару.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

"Российская валюта продолжает движение в боковом тренде. По отношению к доллару по-прежнему находится вблизи уровня 68,8. Расклад сил на российском валютном рынке не меняется. Рубль поддерживают Минфин РФ, который реализует валюту в рамках бюджетного правила, и налоговый период. Против рубля снижение котировок на нефтяном рынке", — считает Иван Капустянский из УК "Первая".

Аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев отмечает, что рубль в среду продолжает показывать слабо выраженную динамику, тяготея к умеренному ослаблению. Фактор налогового периода, пик которого приходится на 30 января, пока не оказывает заметного влияния на динамику валютного рынка. Укреплению рубля не способствуют снизившиеся накануне цены на нефть – давление на котировки оказали январские индексы деловой активности в США, напомнившие о рисках более низкого спроса на черное золото. Нефть слабо дешевеет перед выходом данных о запасах в США

ПРОГНОЗЫ

"В целом рубль пока, вероятно, продолжит двигаться в узком диапазоне, но к концу недели курс доллара может опуститься к 68,5 рубля на фоне усиления продаж валютной выручки экспортерами", — заключает Григорьев.

Капустянкий в свою очередь заявляет, что в краткосрочной перспективе ожидается консолидация курса доллара в широком диапазоне от 66 до 69 рублей за доллар.