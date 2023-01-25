Доллар дешевеет к евро и иене перед выходом данных по экономике США
Доллар в среду дешевеет к евро и иене перед выходом по росту экономики США
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером снижается по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии данных по ВВП США, которые могу показать замедление роста экономики страны, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.55 мск курс евро к доллару рос до 1,0904 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0885 доллара. Курс доллара к иене опускался до 129,56 иены со 130,15 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 101,8 пункта.
Валютные инвесторы ждут публикацию данных по ВВП США за четвертый квартал, запланированную на четверг. Эксперты полагают, что рост экономики страны, по первой оценке, замедлился до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 3,2% кварталом ранее.
На следующей неделе запланировано заседание Федеральной резервной системы США, итоги которого должны быть опубликованы 1 февраля. Данные по ВВП страны могут повлиять на решение регулятора по монетарной политике.
https://1prime.ru/Forex/20230125/839588155.html
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