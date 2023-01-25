МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль в среду ослаб к доллару, юаню и евро в условиях снижающихся цен на нефть, следует из данных Мосбиржи и комментариев аналитиков. Рубль слабеет к юаню днем в среду

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 31 копейку, до 69,31 рубля, юань — на 8 копеек, до 10,22 рубля, евро — на 25 копеек, до 75,42 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent на 21.10 снижался на 0,37%, до 85,82 доллара за баррель.

Объем торгов юанем составил 4,47 миллиарда рублей против 577,78 миллиона по евро и 1,1 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ РАСТЕРЯЛ РОСТ

Во второй половине дня российская валюта перешла к снижению после умеренного роста утром.

"Утреннее укрепление рубля на валютном рынке в среду… сменилось во второй половине дня заметным ослаблением… Отметим, что в целом ослабление рубля во второй половине дня происходило при отсутствии однозначной динамики индексов на внешних рынках… Не исключено, что в утренние часы укрепление рубля поддерживалось остаточными продажами валютной выручки к налоговым платежам, а в последующие часы российская валюта лишилась этого преимущества", — говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль в среду тяготел к умеренному ослаблению… От укрепления рубль сдерживают снизившиеся во вторник на опасениях более низкого спроса цены на нефть. При этом существенного усиления продаж валютной выручки в рамках текущего налогового периода пока не наблюдается", — отмечает аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.

ПРОГНОЗЫ

Григорьев считает, что дальнейшее ослабление рубля во второй половине недели, вероятно, будет ограничено приближающимся пиком налогового периода — у курса доллара остается потенциал закончить неделю ниже уровня в 69 рублей.

"Российская валюта в среду снизилась по отношению к доллару, завершила торги в районе отметки 69. Однако в целом боковой тренд остается актуальным… Среди факторов поддержки остаются продажи валюты Минфином РФ и налоговый период. В краткосрочной перспективе рубль продолжит консолидацию в широком диапазоне 66-69 рублей по отношению к доллару", — заявляет портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца недели – 68-70 рублей за доллар. Фактор налогового периода, ежедневные продажи юаней в рамках бюджетного правила в эквиваленте 3,2 миллиарда рублей и высокий уровень цен на нефть все же не помогли российской валюте на этой неделе добраться до технической цели 67,5. Объем налоговых платежей в январе примерно на 30% уступает декабрьским показателям, продажи иностранной валюты по бюджетному правилу совсем невелики относительно оборотов торгов на валютном рынке", — отметил Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В свою очередь, позитивный эффект от высоких цен на нефть для рублевых активов в значительной мере нивелируется расширившимся дисконтом на нефть марки Urals, заключил эксперт.