МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россиянам выгоден не сильный или слабый, а стабильный рубль, он делает инфляцию более предсказуемой, убирая неконтролируемые валютные риски для бизнеса, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Абрамченко: Турция закупила российское зерно за рубли

Ситуация с курсом рубля выглядит двояко: часть населения, на доходы которого напрямую влияет индексация зарплат и выплаты государства, менее зависят от обменного курса рубля, говорит Евстифеев. Ослабление национальной валюты обычно провоцирует ускорение инфляции, что отражается в масштабе индексации и увеличении номинальных доходов, рассуждает эксперт.

Другая категория населения, которая более чувствительна к изменению стоимости рубля, имеет накопления, которые необходимо беречь и от девальвации, и от высокой инфляции, отмечает Евстифеев.

"Таким образом, и сильный и слабый рубль выгоден примерно половине населения РФ. Из этого можно сделать вывод, что отвечающим интересам всех категорий населения является стабильный рубль. В этом случае не происходит активных перетоков капитала в валюту, нет зачастую убыточных и импульсивных спекуляций на валютном рынке, инфляция становится более предсказуемой, деловая активность не сталкивается с неконтролируемыми валютными рисками", — резюмировал он.

В краткосрочной перспективе влияние на курс рубля будут оказывать преимущественно два фактора: введение ЕС ограничений и потолка цен на нефтепродукты из РФ и восстановление спроса в КНР, полагает Евстифеев. "Если Китай увеличит объемы импорта российских энергоносителей, рубль может остаться вблизи текущих уровней. В обратном случае российская валюта может вернуться к минимумам текущего года — 72,5 рубля за доллар, 77 рублей за евро и 10,56 рубля за юань", — прогнозирует он.

Курс доллара по итогам среды повысился на 31 копейку, до 69,31 рубля, юаня — на 8 копеек, до 10,22 рубля, евро — на 25 копеек, до 75,42 рубля, следует из данных Московской биржи.